SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü‘Engelsiz Hobi Atölyeleri’ yeni döneme keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle başladı.

Motivasyon sağlıyor

Öğrenciler kahvaltıda birlikte vakit geçirerek dayanışma duygusunu pekiştirdi ve samimi, sıcak bir ortamda yeni dönem için motivasyon topladı. Buluşmada, öğrenciler atölye çalışmalarına dair heyecanı fikirlerini paylaştı, yeni dönemden ve gelecekten beklentilerini ifade etti.

Hayatların dokunuyor

Yeni dönemde de üretmeye, öğrenmeye ve gelişmeye devam edecek olan “Engelsiz Hobi Atölyeleri” öğrencilerin hayatına dokunacak.O’nların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bu atölyeler, geleceklerine yön verecek önemli becerilerin gelişmesine katkı sunuyor.