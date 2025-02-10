Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası; şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ekstrüzyon yöntemi kullanarak hem katkı maddesiz atıştırmalık ‘Halk Çerez’i üretiyor hem de obezite ve israfın önüne geçiyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiği yüzde 100 doğal ‘Halk Çerez’ler yeni uygulama ile şehir genelindeki 420 ekmek büfesinde de satılacak.

Halk Ekmek’in ürettiği 6 çeşit sağlıklı çerez ile 4 çeşit atıştırmalık grissinilere talep her geçen gün artıyor. Günlük olarak üretilmiş, taze ve temiz olan ekmeklerin israf edilmemesi için özel yöntemlerle, Halk Çerez’e dönüştüğü proje ile hem obezitenin hem de ekmek israfının önlenmesi de amaçlanıyor.

GÜNLÜK 30 BİN PAKET ÜRETİLİYOR

Sade dolgulu, yer fıstığı çeşnili, acı biber çeşnili, dolgulu kakaolu, tam buğday unlu ve glütensiz olmak üzere 6 çeşit Halk Çerez üretimi yapıldığını belirten Halk Ekmek Fabrikası Ar-Ge Gıda Mühendisi Nurettin Şimşek, şöyle konuştu:

“Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiğimiz çerezleri Halk Ekmek Büfelerimizle halkın hizmetine sunuyoruz. 6 çeşit Halk çerez dışında atıştırmalık sade, susamlı, kepekli ve çörekotlu grissini ile çölyak hastalarımız için glütensiz kakaolu fındık kremalı çerez ve glütensiz kahvaltılık gevrek üretimi de yapıyoruz. Fabrikamız el değmeden günlük 30 bin paket atıştırmalık çerez üretim kapasitesine sahiptir. Çerezlerimiz yağda kızartılmadan fırınlanarak üretilmektedir.”