Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hobi Atölyeleri, renkli etkinliklere sahne oluyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik programlarına devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireylerOrmanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Son olarak engelsiz hobi atölyelerinde öğrenciler Kocaeli'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte öğrenciler önce piknik yaptı, ardından hayvanat bahçesini gezerek birçok hayvan türünü yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca eğlenen öğrenciler, doğanın güzelliklerini keşfederken arkadaşlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimizleOrmanya Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli bir gün geçirdik. Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için bu tarz eğlenceli ve öğretici gezilerimize devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.