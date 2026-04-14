Program çerçevesinde Muzaffer Fehmi Şakar, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sakarya'da eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen söyleşinin ardından katılımcılar Sakarya Müzesi'ni ziyaret ederek şehrin kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Programda okul kütüphanelerinin geliştirilmesi, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının artırılması ve kütüphanelerin eğitimdeki rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Ziyaret kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen programa, il genelindeki okullardan kütüphanecilik kulübünde görevli öğrenciler, kütüphaneden sorumlu öğretmenler ve okul yöneticilerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik bir grup katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, okul kütüphanelerine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

