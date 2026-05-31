Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Kıyı Yönetiminde Güçlenen Yerel Yönetimler' başlığıyla başlatılan Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi'nin ikinci buluşması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İzmir'de yapılacak.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2 Haziran'da İzmir'de 'Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı' düzenleniyor. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İZDENİZ ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) katkı sunacak.

Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri, akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda; kıyıların korunması, kamusal kullanımı, ekolojik sürdürülebilirliği ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolü çok yönlü olarak ele alınacak.

Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi'nin ilk ayağı Akdeniz Bölgesi kıyı kentlerini kapsayacak şekilde Mersin'de düzenlendi. İzmir'de gerçekleştirilecek ikinci buluşmada ise Ege Bölgesi kıyı kentlerine özgü mekânsal, yönetsel, ekonomik ve kamusal sorun alanları değerlendirilecek. Çalıştayın temel amacı; Türkiye'de kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu sorunları bölgesel ve ulusal ölçekte ele almak, kıyıların kamusal niteliğini esas alan bütüncül bir kıyı politikası çerçevesinin oluşturulmasına katkı sunmak ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki kapasitesini güçlendirmek olarak tanımlanıyor.

4 TEMATİK BAŞLIKTA ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Çalıştay kapsamında sabah oturumunda açılış konuşmaları ve kıyı alanlarına ilişkin çerçeve sunumlar gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki bölümde ise katılımcılar; 'Kamusal Kullanım', 'Ekoloji ve Dayanıklılık', 'Planlama ve Yönetişim' ile 'Mavi Ekonomi' başlıklarında oluşturulan tematik çalışma masalarında bir araya gelecek. Atölye çalışmalarında katılımcılar, Ege kıyılarına ilişkin öncelikli sorunları belirleyerek bunları interaktif yöntemlerle haritalandıracak, çözüm önerileri geliştirecek ve politika başlıkları oluşturacak. Çalışmalar sonucunda bölgesel ölçekte somut, karşılaştırılabilir ve veri temelli çıktılar elde edilmesi hedefleniyor.

Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi sonunda farklı bölgelerde düzenlenen çalıştaylardan elde edilen sonuçların bir araya getirilmesiyle kapsamlı bir kıyı politika raporu hazırlanacak. Hazırlanacak raporun; kıyıların kamusal niteliğinin korunması, ekolojik sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, planlama ve yetki süreçlerinin geliştirilmesi, mavi ekonomi politikalarının desteklenmesi ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolünün artırılması gibi başlıklarda ulusal ölçekte yol gösterici olması hedefleniyor.