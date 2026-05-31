İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Efes Gece Müzeciliği turları başlatıyor. Gençler antik kenti, gece ışıkları altında uzman rehberler eşliğinde keşfedecek. İlk tur, 4 Haziran'da yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri kentin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Genç İzmir çatısı altında yürütülen 'Gençler İzmir'i Geziyor' projesi kapsamında, haziran ayında Efes Gece Müzeciliği turları başlıyor.

18-30 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenecek programda katılımcılar, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Efes'i gece ışıkları eşliğinde keşfetme fırsatı bulacak. Özel ışıklandırmalarla farklı bir atmosfere kavuşan Efes Antik Kenti'nde gençler, uzman rehberler eşliğinde kentin tarihini, kültürel mirasını ve önemli yapılarını yakından tanıyacak.

HAZİRAN AYINDA 4 TUR DÜZENLENECEK

Tarih, kültür ve keşif dolu program kapsamında Efes Gece Müzeciliği turları haziran ayında dört farklı tarihte gerçekleştirilecek. Turlar; 4 Haziran Perşembe, 12 Haziran Cuma, 17 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe günleri yapılacak. Kontenjanların sınırlı olduğu programa katılmak isteyen gençlerin başvuruları Âşık Veysel Gençlik Merkezi üzerinden alınacak.

'Gençler İzmir'i Geziyor' projesi kapsamında 2025-2026 döneminde Efes, Şirince, Bergama, Ödemiş Birgi, Gölcük, Tire ve İzmir Kent Turu rotalarında toplam 50 rehberli gezi düzenlendi. Yaklaşık 3 bin genç, İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını uzman rehberler eşliğinde yerinde keşfetme olanağı buldu. Gençlerin kente aidiyet duygusunu güçlendirmeyi, kültürel farkındalıklarını artırmayı ve aktif kentlilik bilinci kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan proje, yeni rotalarla devam edecek.

Ayrıntılı bilgiye gencizmir.com adresinden ulaşılabilecek.