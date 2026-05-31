SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü sosyal yaşam alanı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ferizli'de yapımı artık son aşama geçen Atatürk Parkı projesi, bölge halkıyla buluşmak için gün sayıyor.

10 dönümlük alan üzerinde inşa edilen park, tematik yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden esintiler sunacak şekilde tasarlanan proje, çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan oyun grupları, yürüyüş yolları, geri dönüşüm üniteleri, kent mobilyaları ağaçlandırmalar, peyzajı ve estetik görüntüsüyle ilçenin sosyal ve kültürel hayatına renk katacak.

'FERİZLİ'MİZE ÇOK YAKIŞACAK'

Ferizli'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Atatürk Parkı'nın ilçeye yeni bir soluk getireceğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, 'Her ilçemize sosyal hayatı canlandıracak, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve bölge insanına değer katacak yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Ferizli'de yapımına başladığımız Atatürk Parkı'nı tamamladık. Çok yakında ilçemizin hizmetine sunacağız. 10 dönümlük alanda yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, peyzajı ve estetik görüntüsüyle Atatürk Parkı, Ferizli'mize çok yakışacak' ifadelerini kullandı.

Karasu'da Kıyı Park ve Sapanca Huzur Koridorunun hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Ferizli Atatürk Parkı'nın yanı sıra Adapazarı'nda Sürdürülebilir İklimPark, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı, Söğütlü'de Ritim Park ve Sapanca Park gibi projelerle şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.