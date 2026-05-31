Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde konuşan Psikolog Prof. Dr. Tayfun Doğan, insanın doğası gereği sosyal bir varlık olduğunu belirterek, güçlü sosyal bağların mutluluk, sağlık ve uzun yaşam üzerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Toplum İçin Bilim Eğitim Seminerleri' kapsamında katılımcılarla bir araya gelen Psikolog Prof. Dr. Tayfun Doğan, 'İnsan İlişkilerinin Nörobilimi: Sosyal Beyin' başlıklı sunumunda sosyal ilişkilerin insan yaşamındaki kritik önemine dikkat çekti.

İnsanın en temel özelliğinin sosyal bir canlı olması olduğunu vurgulayan Doğan, beynin de bu sosyal yapıya göre şekillendiğini belirterek, bireylerin yaşamları boyunca sevgi, güven ve aidiyet duygusuna ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

'EŞ ZAMANLILIK GÜVENİ VE BAĞLILIĞI ARTIRIYOR'

Seminerde eş zamanlılık, uyum ve senkronizasyon kavramlarına değinen Doğan, birlikte hareket eden insanların beyinlerinde güçlü bağlar oluştuğunu söyledi. Birlikte yürümek, şarkı söylemek, yemek yapmak ya da sarılmak gibi ortak aktivitelerin, halk arasında 'sevgi hormonu' olarak bilinen oksitosinin salgılanmasını artırdığını belirten Doğan, bunun da stres seviyesini düşürerek kişiler arasındaki güveni güçlendirdiğini kaydetti.

Yalnızlığın yalnızca psikolojik değil, biyolojik etkileri de bulunduğunu vurgulayan Doğan, araştırmaların yalnızlık hisseden bireylerde stres hormonu kortizol seviyelerinin yükseldiğini gösterdiğini aktardı. Yalnızlığın bağışıklık sistemini zayıflattığını ve uyku düzenini bozduğunu ifade eden Doğan, kronik yalnızlığın kalp hastalıkları, demans ve erken ölüm riskini artırdığını söyledi.

Sosyal ilişkilerin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Doğan, güçlü sosyal bağların iyileşme süreçlerini hızlandırdığını belirtti. Sosyal destek gören bireylerde hücresel onarımın daha hızlı gerçekleştiğini ifade eden Doğan, 'Sosyal bağ aslında kimyasal bir ilaçtır' dedi.

HARVARD ARAŞTIRMASINI HATIRLATTI

Prof. Dr. Doğan, dünyanın en uzun soluklu araştırmalarından biri olan Harvard University bünyesindeki Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması'nın sonuçlarına da dikkat çekti. Araştırmanın, mutluluk ve sağlığı belirleyen en önemli unsurun para, kariyer veya statü değil; kaliteli insan ilişkileri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Her sosyal ilişkinin olumlu sonuç doğurmadığını belirten Doğan, saygı, destek ve güven içeren ilişkilerin 'besleyici', sürekli eleştiri ve değersizleştirme içeren ilişkilerin ise 'zehirleyici' olduğunu ifade etti. Sağlıklı ilişkilerin oksitosin üretimini artırdığını, olumsuz ilişkilerin ise stres hormonlarını tetiklediğini kaydetti.

'GÜNDE EN AZ ÜÇ KEZ SARILIN'

Katılımcılara günlük yaşam için önerilerde bulunan Doğan, göz teması kurmanın, birlikte vakit geçirmenin ve fiziksel temasın önemine dikkat çekti. Özellikle 20 saniyeyi aşan sarılmaların oksitosin salgısını artırdığını belirten Doğan, 'Günde en az üç kez sarılın, sevdiklerinizi arayın ve insan ilişkilerine yatırım yapın' tavsiyesinde bulundu.

Seminerin sonunda soruları yanıtlayan Doğan, insanın sosyal bağlara duyduğu ihtiyacın bir tercih değil, temel bir gereksinim olduğunu vurgulayarak, 'Birbirimize ihtiyacımız var. Bu bir lüks değil, temel bir ihtiyaç' ifadelerini kullandı.