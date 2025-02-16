Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelindeki ilkokul ve ortaokul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki çat kapı denetimde kantin içindeki tüm detayların mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etti.

Satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listeleri incelenen denetimlerde kantinlerin hijyen koşullarına uygunluğu, gıdaların saklandığı alanlar, ürünleri son kullanma tarihleri, liste ve ürün fiyatları büyük bir titizlikle incelendi.

Tüm işletmecilerin bu konularda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan zabıta ekipleri, mevzuatla ilgili her türlü ayrıntıya dair uyarılar yaptı.

Fiyatların düzenli olarak kontrol edilmesi ve öğrencilere sunulan hizmetin şeffaf olması için işletmelere hatırlatmalar yapıldı.