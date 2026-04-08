SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Kültür Sanat Takvimi, Türk Edebiyatının usta şairlerinden Edip Cansever'in şiirleri ve hayatını ele alan söyleşi programıyla devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde 'Kapalı çarşıdan dünyaya açılan şair Edip Cansever' başlığıyla düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Şairler Samet Atılgan ve Muharrem Demirci katıldı.

'MUTLULUK VE ACI'

Şair Samet Atılgan, 'Edip Cansever'in hayatını kendisinin de genel olarak hayatı tanımladığı gibi mutluluk ve acı olarak ikiye ayırabiliriz. Edip Cansever'in hayatının geçtiği uzun çarşıda boş vakitlerinde bu mutluluk ve acı olarak nitelendirdiğimiz iki yönün mutluluk yönünün biraz boş olduğu ve onu şiirle kapatmaya çalıştığı bilinirdi' ifadesini kullandı.

'BİR BOŞLUKTA SALINIP GİDERİZ'

Şair Muharrem Demirci ise 'Edip Cansever'in salıncak şiirinde, salıncakta bir sarkaç hali vardır yani ayaklarınız yere değmez bir boşlukta salınıp geliriz yani sanki insanın dünyadaki o geçiciliğini, dünyadan eninde sonunda göçüp gideceğimizi anlatır' ifadelerini kullandı.

Salonu dolduran katılımcılar, söyleşide Edip Cansever'in hem hayatını hem edebiyatımızdaki eşsiz yerini yakından tanıma fırsatı buldu.