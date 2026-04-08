Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen XIV. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, 80 kursiyerin katılımıyla dolu dolu bir program eşliğinde başarıyla tamamlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Kurs süresince BAÇEM adına yetkililer tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirilerek katılımcıların kapsamlı bir eğitim alması sağlandı.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER BU PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ

Eğitim programına; Zir. Müh. Mine ve Mehmet Pakkaner, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinden Dr. Zir. Müh. İlknur Kösoğlu, Zir. Yük. Müh. Deniz Kotiloğlu ve Zir. Yük. Müh. Orçun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı, IPARD desteklemeleri kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü uzmanı Aslı Er, Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Songül Aydın, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ile Permakültür Tasarımcısı Emre Barkın Keser eğitmen olarak katkı sağladı.

KAPSAMLI BİR EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurs kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler ve teknik geziler ile katılımcılar, teorik bilgileri sahada gözlemleme ve pekiştirme fırsatı buldu. Bu doğrultuda İdamera Çiftliği ve Ayhan Halil Çiftliği ziyaret edilerek, uygulanabilir tarım ve hayvancılık faaliyetleri yerinde incelendi.

Ayrıca Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen flora yürüyüşü ile kursiyerler doğal bitki örtüsünü yakından tanıma imkânı elde etti. Yoğun ve verimli geçen eğitim sürecinin sonunda kursiyerler eğitimlerini sınav ile tamamlayarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği alanında önemli kazanımlar elde etti.

Bu kapsamlı program ile XIV. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başarıyla tamamlanmış oldu.