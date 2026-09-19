Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte sahil yolu üzerindeki Fidanlık Parkı içerisinde yapımı devam eden yeni konservatuvar alanında incelemelerde bulundu.

VAN (İGFA) - Van'da gençlerin sanat alanındaki eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni konservatuvar, müzikten tiyatroya, sahne sanatlarından görsel sanatlara kadar geniş bir yelpazede eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fidanlık Parkı içerisinde yapımı sürdürülen konservatuvarın, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirebilecekleri ve farklı sanat dallarında eğitim alabilecekleri yeni bir merkez olması hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Tamamlandığında Van'ın kültür ve sanat hayatına katkı sunması beklenen konservatuvar, gençlerin farklı sanat dallarında eğitim ve etkinliklere erişebileceği modern bir merkez olarak hizmet verecek.