Düzenlemenin, turizm sektörünü desteklemek, iç turizmi canlandırmak ve konaklama tesislerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Söz konusu indirimli oran, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinde yer alan konaklama vergisi oranı, bugüne kadar uygulanan yüzde 2 seviyesinden yüzde 1 seviyesine indirildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü Maddesinin Beşinci Fıkrasında Belirtilen Vergi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar ile konaklama vergisi oranında geçici indirim yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Turizm sektörüne destek amacıyla önemli bir vergi düzenlemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile otel, motel, tatil köyü gibi konaklama tesislerinde uygulanan konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü.

