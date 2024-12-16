SASKİ, Karacasu Caddesi’nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını tamamladı. Toplamda 2 bin metre yeni içme suyu ve yağmur suyu hattı inşa edilen projede bin 200 metrelik atık su hattı da deplase edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Karacasu Caddesi’nde 2 bin metre uzunluğundaki yeni hatla altyapıda uzun yıllar sorunsuz hizmeti garantiledi. Çalışmalar kapsamında bin 800 metrelik yeni içme suyu hattı inşa edilirken 200 metre de yağmur suyu inşa edildi.

Proje ile bin 200 metrelik kanalizasyon hattının yeri değiştirilerek hattın daha verimli çalışması sağlandı.

2 bin metre yeni hat, bin 200 metrelik deplase çalışması

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Karacasu Caddesi’ni üstyapı çalışmalarının öncesinde güçlü altyapı ile buluşturduk. Baştan aşağı elden geçirdiğimiz altyapı projesi kapsamında 2 bin metrelik yeni hattı bölgeye kazandırırken bin 200 metrelik atık su hattını ise deplase ettik. Güçlü altyapı ile buluşan caddenin cazibesini artıracak üstyapı çalışmaları ise aralıksız şekilde devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.