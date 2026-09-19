Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin gala gecesinde 'Bursa'nın gastronomi alanında anlatacak çok sözü, dünyaya sunacak çok değeri var' ifadelerini kullandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında gala gecesi gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da gala yemeğinde sektör paydaşlarıyla buluştu.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki programa, Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Osman Mesten, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akademisyenler, şefler ve sektör temsilcileri katıldı.

'BURSA'NIN DÜNYAYA SUNACAK ÇOK DEĞERİ VAR'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın topraktan sofraya uzanan hikâyesini, üretim kültürünü, ustalığını ve nesilden nesile aktardığı mutfak mirasını festival aracılığıyla yeniden keşfettiklerini belirtti. Farklı mutfak kültürlerinin de Bursa'da bir araya geldiğini söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Bursa mutfağının zenginliği, büyük bir medeniyet birikiminin sofraya yansımasıdır. Günün sonunda gördüğümüz ilgi bize şunu bir kez daha gösterdi. Bursa'nın gastronomi alanında anlatacak çok sözü, dünyaya sunacak çok değeri var. Bizim kültürümüzde sofra paylaşmaktır, sofra muhabbettir. Sofra, aynı nimetin etrafında gönülleri birbirine yaklaştırmaktır' dedi.

DESTEK VERENLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Şahin Biba tarafından festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara günün anısına plaket verildi. İnoksan adına Vehbi Varlık'a, Pirge adına Ömer Pirge'ye, Güral Porselen adına Harika Güral'a, Tola adına Atakan Özen'e ve Balentur adına Engin Balta'ya hediyeleri verildi. Ayrıca 'Erken Dönem Bursa Lezzetleri' ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar gecede sergilendi.

ŞEF BAYRAK'TAN 'FETHEDEN LEZZETLER' SUNUMU

Programın devamında Şef Alparslan Bayrak, 'Fetheden Lezzetler' gala menüsünün sunumunu yaptı. Bursa'nın 700 yıllık tarihinden ve zengin mutfak mirasından ilham alınarak hazırlanan menüde, Bursa'nın farklı ilçelerine ait yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler buluşturuldu. Gecenin son bölümünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne alarak davetlilere müzik dinletisi sundu.