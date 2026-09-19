Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında, kahraman gazilere şükran ve minnet duyguları sunuldu. Törene katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatanın bağımsızlığı için mücadele eden gazilere minnettar olduklarını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - 19 Eylül Gaziler Günü programı, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Anlamlı programa Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bornova Sorumlusu İlker Türkoğlu, gaziler, daire amirleri, protokol üyeleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Havin Elçiboğa, Orhan Seyfi Orhon'un 'Gazimiz' adlı şiirini seslendirdi. Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bornova Sorumlusu İlker Türkoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Program, gazilere şükran tebriki ve kabulü ile sona erdi.