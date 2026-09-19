Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde mutfaktaki hünerlerini de sergiledi. Bursa'nın Coğrafi İşaretli ürünlerini kullanarak geleneksel tarifleri deneyimleyen Başkan Vekili Biba, yemekte lezzetin sırrının 'sevgi baharatı' olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında Başkan Vekili Şahin Biba, '700 Yıllık Fetih Yemekleri' yarışmasına katıldı. Şef önlüğünü giyen Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın coğrafi tescilli ürünlerini kullanarak Orhaneli'nin yöresel lezzeti yufka ıslamasını hazırladı. Yöresel tarifi şeflerle birlikte hazırlayan Başkan Vekili Biba, mutfaktaki hünerlerini bir kez daha sergiledi.

HER TARİFTE BİR TUTAM SEVGİ

Yemekte lezzetin sırrının 'sevgi baharatı' olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Yemek yapmak artık sanat icrası niteliği taşıyor. Kullanılan ürünlerin kalitesi, tariflerin özgünlüğü elbette çok önemli. Bu yönüyle Türk mutfağı eşsiz zenginlikleri ve benzersiz tarifleri barındırıyor. Bursa'mızın gastronomi çeşitliliği de Türk mutfağında özgün bir yer tutuyor. Festivalimiz, şehrimizin bu alandaki kapasitesini ve potansiyeli her yönden resmediyor. Biz de bugün Bursa'mızın Coğrafi İşaret tescili bulunan ürünlerini kullanarak yöresel yemeklerimizden bazılarını tariflerine uygun şekilde hazırladık. Şeflerimizin destekleriyle sunduğumuz yemeklerimize 'sevgi baharatımızı' da kattık. Bir yemek sevgiyle hazırlanıyorsa tadına doyum olmaz. Yemek yapmayı seven biri olarak mutfaktaki sırrım sevgi baharatıdır. Her işimizde olduğu gibi bu tarife de sevgimizi kattık' ifadelerini kullandı.

Öte yandan program kapsamında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç 'Bursa kebabı', Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken 'muntancana', Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Başkanı Aziz Elbas 'Kirde kebabı', Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Abdullah Damar 'Kuzu etli enginar dolması', BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pamukçu ise 'Mürdüm erikli kuzu yahnisi' hazırladı.

Şeflerin rehberliğinde hazırlanan yemeklerle Bursa'nın farklı yörelerine ait geleneksel tatlar tanıtılırken; alanı dolduran vatandaşlar, protokol üyelerinin mutfaktaki çalışmalarını yakından takip etti. Etkinlik sonunda yarışmada görev alan şeflere plaket takdim edildi.