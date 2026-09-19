Üsküdar Belediyesi'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik aylık İstanbulkart abonman desteğinde başvuru süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Haluk Dursun Kütüphanesi'nde gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada başvuru süresinin uzatılacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik aylık İstanbulkart abonman desteğinde başvuru süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Haluk Dursun Kütüphanesi'nde gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada başvuru süresinin uzatılacağını duyurdu.

Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ulaşım giderlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü Aylık İstanbulkart Abonman Desteği'ni 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de sürdürüyor. Daha önce 15 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular, 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

AYLIK DESTEK TUTARI 653 TL, ÖDEMELER SEKİZ AY BOYUNCA SÜRECEK

Üsküdar'da ikamet eden ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan uygulamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık destek tutarı 653 TL olarak uygulanacak. Sekiz ay boyunca sürecek ödemelerle öğrenci başına toplam destek 5 bin 224 TL'ye ulaşacak.

Destek, öğrencilerin aylık İstanbulkart abonman ücretlerinin iadesi şeklinde gerçekleştirilecek. İstanbulkart yüklemesini öğrenci kendisi yapacak, destek tutarı ise öğrencinin kendi adına kayıtlı IBAN hesabına aktarılacak.

Ödemeler Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek. Böylece öğrencilerin eğitim öğretim dönemi boyunca ulaşım giderlerine düzenli katkı sağlanacak.

Üsküdar Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik abonman desteği ilk kez 2022 yılında hayata geçirildi. İlk ödeme 23 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi ve uygulamanın ilk döneminde 4 bin 805 öğrenci destekten yararlandı.2025 yılında ise uygulamadan aylık ortalama 5 bin 102 öğrenci faydalandı.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK

Destekten, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrenciler ile İstanbul'daki özel üniversitelerde yüzde 50 ve üzeri bursla örgün eğitimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek. Marmaray ile ulaşım sağlanabilmesi nedeniyle Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin başvuruları da kabul edilecek.

Başvuru yapacak öğrencilerin Üsküdar'da ikamet etmesi ve ön lisans veya lisans programında aktif örgün eğitim öğrencisi olması gerekiyor. Açık öğretim, uzaktan eğitim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri destekten yararlanamayacak.

Öğrencilerden ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi, öğrenci adına kayıtlı IBAN bilgisini gösteren belge ile barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü istenecek.

Başvurular uskudar.bel.tr adresi üzerinden online olarak alınacak ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.