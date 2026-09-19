Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasının en güzel izlendiği noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'ndeki, şehrin tescilli markası Kafe Sinan'ın son aşamaya gelen çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin panoramik olarak en güzel izlenebildiği noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'nin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeye kazandırılan yeni alanlarla birlikte Millet Bahçesi'nin sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

'ŞEHRİN EN HAVALI NOKTASINDAYIZ'

Erkilet Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden Kafesinan'ın çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kafenin sahip olduğu konum ve geniş bahçesiyle vatandaşlara farklı bir sosyal yaşam alanı sunacağının altını çizerek, 'Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Şehrin en havalı noktasındayız. Erkilet Millet Bahçesi'ndeyiz. Müthiş bir Erciyes manzarası var. Buradaki Kafesinan'ımızın iç tefrişatını da tamamladığımızda şehrimize yeni bir hizmet noktası daha kazandırmış olacağız. Bu kafenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, müthiş bir bahçesinin olması. Kafesinan'ın nezih ortamını, güzel lezzetlerini ve bu eşsiz manzarayı burada hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.' Şeklinde konuştu.

Kafesinan'ın yaklaşık 70-80 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede olacağına değinen Başkan Çolakbayrakdar, mekânın yalnızca bir kafe olarak değil, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği sosyal bir alan olarak hizmet vereceğine dikkat çekerek, 'Hemşehrilerimin akşamları ve hafta sonlarında güzel etkinliklerin yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. İnsanlarımız burada hem Kafesinan'ın lezzetlerini tadacak hem de Kayseri'nin eşsiz manzarasını seyredecek. Bir yanda enfes Kafesinan lezzetleri, karşımızda boylu boyunca Kayseri olacak.' diye konuştu.

Erkilet Millet Bahçesi'nin yeni yatırımlarla daha da zenginleşeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kafesinan'ın ön bölümünde inşaatına başlayan seyir terasıyla vatandaşların Kayseri manzarasını daha keyifli şekilde izleyebileceğini söyledi.

'DOĞA, MANZARA VE HUZUR BİR ARADA'

Doğal güzellikleri, geniş yeşil alanları, sosyal donatıları ve Kayseri manzarasıyla Erkilet Millet Bahçesi'nin vatandaşların uğrak noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın farklı noktalarında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Erkilet Millet Bahçesi'nin sunduğu imkânlardan faydalanan vatandaşlar da Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, 'Şehrin panoramik görüntüsünün en iyi olduğu yerden Kayseri'mizi izliyoruz. Çocuklarımız halı sahada eğlenirken biz de eşsiz manzara eşliğinde keyifli vakit geçiriyoruz. İyi ki burası yapılmış. Başkanımızdan Allah razı olsun.' şeklinde konuştu.