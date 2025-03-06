Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki düzeni sağlamak ve yaya yollarındaki işgali ortadan kaldırmak için şehrin cadde, sokaklarında vatandaşlara “Bu şehir hepimizin” sloganını hatırlatarak uyarı yapıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakaya Büyükşehir Belediyesi, şehrin düzenini sağlamak amacıyla başlattığı “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Şehirdeki kuralların tüm Sakaryalılar için eşit olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlaraparklanma konusunda daha hassas olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

KAMPANYA ANLAM KAZANIYOR

Şehirde düzeni sağlamak, bilinç oluşturmak için başlatılan“Bu Şehir Hepimizin” kampanyası, bu çalışmalarla anlam kazanıyor.

Büyükşehir Zabıtası, bilinçsiz vatandaşların yaya yollarına park ettiği araçlar tek tek tespit ediliyor ve sürücülere uyarı yapılıyor.

KALDIRIM İŞGALLERİ, HATALI PARKLAR…

Kaldırım işgalleriyle yayaların kullanım alanlarını kapatan, vatandaşlara zor anlar yaşatanlara da “Bu Şehir Hepimizin” hatırlatması yapılıyor.

Trafik akışını da olumsuz etkileyen, güvenlik anlamındaysa problem oluşturan hatalı parklar ve işgaller için şehrin dört bir yanında sürekli denetim yapılıyor.