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Polis ekipleri soruşturma açarken yaralı kadının hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre sağ ayağında kırık tespit edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken 112 acil sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni mahalle Mimar Sinan Caddesi ile Nergis Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta 07 MEK 30 plakalı Jeep ile 07 BNB 515 plakalı motosiklet çarpıştı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kadın yaralandı.