Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde Adapazarı Kömürlük’te çıkan yangında evde mahsur kalan 5 yaşındaki Ahmet Kerem Başer’i alevlerin arasından çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi her gün yüzlerce olaya anında müdahale ediyor.

İtfaiye erleri komuta merkezine gelen ihbarlarda tüm teçhizatlarıyla birlikte merkezden 40 saniye içinde çıkış yapıyor.

Kar alarmının verildiği Sakarya’da itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Adapazarı’nın Kömürlük mahallesinde bir evde çıkan yangına müdahale etti.

Güneşler ve Merkez grup amirliğinden çıkan 5 araçla olay yerine hızla intikal eden kahraman itfaiyeciler, içerde mahsur kalan 5 yaşındaki Ahmet Kerem Başer’i alevlerin arasından çıkardı. Başer daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi yapıldı. Ekipler ayrıca evde çıkan yangını da hızla söndürdü. Minik Ahmet’in sağlık durumunun iyi olduğu da ifade edildi.