Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali için geri sayım başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Festival süresince kentin en hareketli noktalarından Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açık alanlardaki programların yanı sıra tiyatro sahneleri ve kültür merkezlerinde de her yaştan ziyaretçiye hitap eden özel etkinlikler düzenlenecek.

Sürprizlerle dolu festival programında DJ performansları, çocuk oyunları, folklor gösterileri, tiyatro ve kukla gösterileri, mini konserler, sergiler, nehir sohbetleri, söyleşiler ve daha birçok renkli etkinlik Eskişehirlilerle buluşacak. Festival akşamlarında ise Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alarak müzik dolu konserlerle coşkuyu zirveye taşıyacak.