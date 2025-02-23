İstiklal Harbi’ne ilişkin ihmal edilmiş bir alan daha aydınlandı. "Mustafa Kemal’in İmalatı Harbiyecileri" adlı kitap yayımlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk yazınında, Kurtuluş Savaşı’na ilişkin göz ardı edilmiş cephelerden biri durumunda olan İmalatı Harbiye çalışmaları kitap oldu.

Etkin Yayınevi tarafından çıkarılan kitapta, Kurtuluş Savaşı’nın perde arkasındaki fedakarlıklara dikkat çekiliyor. Zaferin mayasında alın teri bulunan harp sanayii ustalarının insan üstü gayretleri ifade ediliyor, onların gurur veren hikayesi gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılmamış bir konu olan Kurtuluş Savaşı'nda harp sanayii hakkında bir kitap hazırladığını belirten İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, "Çalışmamı yaparken 70 yıllık dergiler ve bir o kadar eski gazetelerdeki anıları derledim. Bu alanda sadece birkaç makale ve tez ile 20. asrın ortasında yazılmış 2 kitap vardı. Ben bunlara, döneme ilişkin hatıra kitaplarını didik didik ederek yeni bilgiler ekledim, resmi belgelerdeki bilgilerle takviye ettim” dedi.

İmalatı Harbiye’de çalışan subaylar, uzmanlar, ustalar ve işçilerin başardıkları iş yabana atılamayacağını belirten Cantürk, “Bu, vatan savunmasında çalışanların, imkânsız sanılan engellerle imtihanıydı. Bu, Türk sanatkârlarının alın teriyle yazdığı destandı. Onların fedakârlıkları ve başarıları, bizim örnek alacağımız iftihar abideleri değil midir?” diye sordu.