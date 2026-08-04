Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, teşkilatın farklı birimlerinde görev yapan 66 personele ödülleri verilirken, emekliye ayrılan 33 personele de hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personellere yönelik ödül ve teşekkür töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Törende, teşkilatın farklı birimlerinde görev yapan toplam 66 personele başarılarından dolayı ödülleri takdim edildi.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Sabit Akın ZAİMOĞLU'nun riyasetinde; İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız, İlçe Emniyet Müdürlerimiz ve birim amirlerimizin katılımlarıyla, teşkilatımızın farklı birimlerinde görev yapan toplam 6⃣6⃣ personelimize yönelik ödül takdim töreni: pic.twitter.com/haxSYa3oT4 Bursa'da Başkan Vekili Biba, Osmangazili muhtarlarla buluştu İçeriği Görüntüle August 4, 2026

EMEKLİYE AYRILAN PERSONELE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Programda ayrıca emekliliğe ayrılan 33 emniyet mensubuna, teşkilata sundukları hizmetler ve görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle plaket verildi.

Törende, Emniyet Teşkilatı'nın her kademesinde görev yapan personelin fedakârlığı, görev bilinci ve vatandaşların huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, emekliye ayrılan personele bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, görevine devam eden personele de başarı dileklerini iletti.