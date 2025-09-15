Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaali’de bulunan kadınlara özel Kocaali Sosyal Tesisleri, yaz sezonu boyunca yoğun ilgi gördü. Üç aylık dönemde tesis 30 bin misafiri ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaali Sosyal Tesisleri yaz sezonu boyunca yine yoğun ilgi gördü.

Kocaali’de bulunan ve sadece kadınlara özel olarak hizmet veren tesise gelen yerli ve yabancı misafirler güvenli, huzurlu ve konforlu bir şekilde plaj keyfi yaşadı.

Sezonun açılmasıyla birlikte yoğun bir taleple karşılaşan kadınlara özel tesis,3 aylık yaz sezonu boyunca 30 bin kadını misafir etti. 20 bin metrekare alan üzerinde içerisinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ve hizmet kalitesiyle öne çıkan sosyal tesisler, sadece Sakarya’dan değil aynı zamanda çevre illerden de ziyaretçi çekti.

14 EYLÜL İTİBARİYLE SEZONU KAPATTI

Yaz sezonu boyunca boş kalmayan tesis hem ailelerin hem de bireysel olarak gelen misafirlerin tatil boyunca dinlenme, yüzme ve sosyalleşmesine olanak tanıdı. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de etkinliklerle kadınları buluşturduğu tesis, bölgenin turizm ve sosyal yaşamına da değer kattı.

Tesis 14 Eylül Pazar günüitibariyle sezonu noktaladı.