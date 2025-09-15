Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa katkı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hatırlatmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” yoğun katılımla sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” bu yıl da yoğun ilgiyle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kültürel mirasını yaşatmak, esnafı desteklemek ve Konya’nın ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla dördüncüsünü düzenledikleri Bedesten Alışveriş Günleri’nin bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştiğini söyledi. Üç gün süren etkinlikte Konya’dan ve Konya dışından on binlerce misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Tarihi Bedesten’in sokaklarında yeniden hayat bulan geleneksel meslekler ve birçok etkinlik katılımcılarla buluştu. Etkinliğimiz gelecek yıllarda da daha geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek inşallah. Bu güzel atmosferi birlikte yaşatan esnafımız başta olmak üzere etkinliklerimize katılan tüm ziyaretçilerimize gönülden teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ne katılan vatandaşlar da etkinlikle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

TARİHİ BEDESTEN 3 GÜN BOYUNCA BİRÇOK ETKİNLİĞE SAHNE OLDU

4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; temsili kıyafetler ile tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, sokak müzisyenlerinin icra ettiği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları ziyaretçilerle buluştu.

Bedesten Alışveriş Günleri’nin açılışı Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve esnafların katılımı ile yapılmıştı.

TARİHİ BEDESTEN’DE RENKLİ “GECE ORYANTİRİNGİ”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında ailelere yönelik renkli bir etkinliğe daha imza atarak “Gece Oryantiringi” düzenledi.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gece Oryantiringi”ne katılan 250 kişi, çarşı içerisinde yön bulma ve hedef belirleme heyecanını doyasıya yaşadı. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ekipler, dört ayrı kategoride kıyasıya yarıştı. Aileler, tarihi atmosferde çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşarken, etkinlikte ortaya çıkan renkli görüntüler ilgiyle izlendi.