Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yusuf Alemdar’ın girişimleriyle proje aşamasından, yapım aşamasına geçtiği şehirde ilk olacak Bilim Merkezi’nde önemli bir gelişme yaşandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın bilim yuvası olacak, bu alanda şehir tarihinin en büyük projesi Bilim Merkezi için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Başkan Alemdar, “Bilim Merkezi’miz, Sakarya’nın yarınlarını şekillendirecek nesillere ilham kaynağı olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehrin bilimde öncü olması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Alemdar, projenin inşa edileceği Donatım mevkii SASKİ Teknik Birimler arazisi, Eski İtfaiye Binası yanındaki 7 bin 500 metrekarelik alanda ilk kazmanın vurulduğunu ve inşa için çalışmaların resmen başladığını duyurdu.

Alemdar, bu projenin bir bina değil gençleri geleceğe hazırlayacak bir bilim yuvasıolacağını altını çizdi.

Sakarya’yı bilimde öncü şehirlerarasında yer almasını hedeflediklerini vurgulayan Alemdar, “Bilim Merkezi’miz, Sakarya’nın yarınlarını şekillendirecek nesillere ilham kaynağı olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, şehrimizi bilimde de öncü şehirlerden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu eser, Sakarya’nın geleceğine atılmış en güçlü adımlardan biri olacak. Şimdiden şehrimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Sakarya için ilk olacak merkezde çocuklar ve gençler bilim ile buluşacak, büyüyecek ve ülkenin geleceğine yön verecek bilim insanları bu çatı altında yetişecek.

Gençler bu çatı altında araştıracak, öğrenecek, üretecek ve binlerce buluşu hayata geçirecek. SASKİ Teknik Birimleri yanındaki Donatım mevkii, Eski İtfaiye Binası arkasına inşa edilecek projede 7 bin 500 metrekare alan üzerinde sergi, seminer salonları, atölyeler ve kafeteryanın yer alacak ve bu proje Sakarya’da bilimde bir milat olacak.