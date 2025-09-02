Edirne'de Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, 8 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi artan tıraş talebi için 7 Eylül Pazar günü berberlerin açık olacağını duyurdu. Vatandaşlara erken randevu önerildi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da 8 Eylül 2025’te başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi berberler, öğrencilerin saç tıraşı ihtiyacını karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, okul öncesinde artan yoğunluk nedeniyle 7 Eylül Pazar günü berberlerin hizmet vereceğini açıkladı.

Başkan Gezer, “Okulların açılacağı 8 Eylül öncesi çocuk ve gençlerin berberlere yoğun ilgi göstereceğini öngörüyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için pazar günü de esnafımız açık olacak” dedi. Her yıl olduğu gibi bu dönemde tıraş talebinin yüksek olduğunu belirten Gezer, vatandaşlara erken saatlerde randevu almalarını veya uygun saatleri tercih etmelerini önerdi.

Tüm berber esnafının öğrencilerin rahatça hizmet alabilmesi için hazır olduğunu vurgulayan Gezer, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.