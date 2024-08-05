SASKİ, Yeşilyurt ve İlyaslar mahallelerinde başlattığı iki etaplı proje ile bölgeye 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı kazandıracak. Projenin ilk etabı olan bin 200 metrelik hattın yüzde 80’lik kısmı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı çalışmalarıyla içme suyu sorunu yaşayan bölgelere kalıcı çözüm olmaya devam ediyor. Adapazarı Yeşilyurt ve İlyaslar mahallelerinde başlayan iki etaplı proje kapsamında bölgeye toplam 3 bin 200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılıyor.

İLK ETABIN YÜZDE 80’İ TAMAM

Özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorunları proje ile çözüme kavuşacak. Yüzde 80’i tamamlanan ilk etabın yakın zamanda bölgeye kazandırılması hedefleniyor. 2 bin metrelik ikinci etabında tamamlanmasıyla İlyaslar ve Yeşilyurt mahalleleri uzun yıllar boyunca su sorunu yaşamayacak.

BAŞKAN ALEMDAR’A TEŞEKKÜR

Devam eden çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Turan Dursun, “Öncelikle yeni altyapı çalışmaları Yeşilyurt mahallemize hayırlı olsun. Mahallemiz günün şartlarına göre bir süredir su sıkıntıları yaşıyor. Taleplerimiz doğrultusundan hızla çözüm üretilerek alt yapı çalışmaları başlatıldı. Su kadar önemli hiç bir şey yoktur. Su bizim canımızdır. 5 bin haneli mahallemiz yeni hat ile artık su sorunları yaşamayacak. Çalışmalardan dolayı şahsım ve muhtarlığını yaptığım Yeşilyurt Mahallesi sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.