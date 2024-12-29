Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hafriyat otomasyon ve araç takip sistemiyle hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarının şehri ve doğayı kirletmesine ‘dur’ demeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - 700’den fazla aracın hareketlerini, 4 farklı atık sahasının her metrekaresini takip eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depolama sahalarında da tam kontrolü sağladı. HYBS yazılımına entegre olan depolama sahalarında artık barkodsuz döküm yapılamayacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın geliştirdiği Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS), şehir sınırları içerisinde hafriyat taşıyan kamyonların hepsini kapsayacak şekilde devreye alındı.

Bu sistem sayesinde hafriyat depolama sahalarında tam kontrol sağlandı. HYBS yazılımıyla entegre olan depolama sahalarında giriş üniteleri aktif edildi. Bu kapsamda döküm için araçların Hafriyat Taşıma İzin Belgesi’ni alarak atık taşıma kabul belgesi ve barkodlarını oluşturmaları gerekiyor. Bu barkodlarla tamamen dijital bir şekilde izinli hafriyat dökümü sağlanabilecek.

Güçlü teknolojisiyle aktif edilen uygulamaya Sakarya’da faaliyet gösteren tüm firmaların araçları tek tek kaydedildi ve kısa sürede 700 aracın kaydı gerçekleştirildi.

Bu araçların nakliye yaptığı güzergahlar, çalışma bölgeleri, taşıdıkları yükün cinsi gibi bilgiler uygulama içerisine kaydedildi ve 700 araç otomasyonla anlık takip edilmeye başlandı.

Denetim sistemini güçlendiren kameralarve GPS sistemiyle ihlallere de anında müdahale eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, doğaya ve şehre zarar verecek, kirlilik oluşturacak tüm dökümleri ilk günden itibaren tek tek tespit etti. Büyükşehir ekipleri ayrıca rutin, habersiz veya şikâyet üzerine denetimler yaparak 2024 yılında 571 farklı denetim gerçekleştirdi. İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının dökülmesiyle ilgili fiili denetim, dron, uydu takibi ve kameralarla desteklendi.

İhlal tespit edilen noktalarda2872 Sayılı Çevre Kanunun 20/r maddesi kapsamındakaçak döküm yapan şahıslara ve firmalara idari yaptırımlar uygulandı. Çevreye ve doğaya olan hassasiyetini yürüttüğü tüm çalışmalarda ortaya koyan Büyükşehir, şehir genelinde 4 adet hafriyat depolama sahasını yakın takibe aldı. Son yılda bu sahalarda 766 bin metreküp hafriyat atığı bertaraf edildi. Kaçak tespitleriyle çevreyi ve doğayı kirletecek birçok girişime ‘dur’ denildi.