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Fotoğraf sergisi 5 Ocak tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Bu yıl ‘Kültürel Renkleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleştirilen yarışma için 30 Aralık Pazartesi günü ödül töreni gerçekleştirilecek.

Sakarya’nın doğasını, güzelliklerini, tarihini yanstıtan en özel kareler görücüye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Kültürel Renkleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması sona erdi. SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın kültürünü, güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı yarışmanın ödül töreni OSM’de düzenlenecek tören sonrası dereceye giren fotoğraflar görücüye çıkacak.