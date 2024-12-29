Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Kültürel Renkleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın kültürünü, güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı yarışmanın ödül töreni OSM’de düzenlenecek tören sonrası dereceye giren fotoğraflar görücüye çıkacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması sona erdi.
Sakarya’nın doğasını, güzelliklerini, tarihini yanstıtan en özel kareler görücüye çıkacak.
Bu yıl ‘Kültürel Renkleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleştirilen yarışma için 30 Aralık Pazartesi günü ödül töreni gerçekleştirilecek.
Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00’da başlayacak. Birbirinden değerli 56 eser OSM’degörücüye çıkacak.
Fotoğraf sergisi 5 Ocak tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Ödül kazanan isimler:
- Birincilik Ödülü- Mehmet Subaşı
- İkincilik Ödülü- Saadet Tezkorkut
- Üçüncülük Ödülü- Çiğdem Sorgut
- Mansiyon 1- Abdurrahman Çetin
- Mansiyon 2- Şevki Karaca
- Mansiyon 3- Yüksel Yavuz