Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine renk katacak 'Parklarda Şenlik Var' etkinlikleriyle çocukları ve aileleri şehrin parklarında buluşturmaya hazırlanıyor. Organizasyon, 19 Temmuz - 19 Eylül tarihleri arasında 60 gün boyunca 34 farklı parkta gerçekleşecek.

KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca parkları eğlence, spor ve kültürel etkinliklerle buluşturacak 'Parklarda Şenlik Var' programını hayata geçiriyor.

'Konya'nın Kalbi Parklarda Atacak' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebilmesi için birbirinden farklı aktiviteler hazırlandı.

Çocuklar başta olmak üzere ailelerin de birlikte katılabileceği programlarda parklar, yaz boyunca sosyal yaşamın ve eğlencenin merkezi olacak.

Etkinlik programında; ahşap oyunlar, yüz boyama, ahşap boyama, şişme oyunlar, labirent oryantringi, laser run, akıl-zekâ oyunları, sportif etkinlikler ve geleneksel oyunlar yer alırken katılımcılar, birbirinden renkli sürpriz etkinliklerle de buluşacak.

ŞENLİĞİN İLK DURAĞI 'BİRLİK PARKI'

Şenliğin ilk durağı 19 Temmuz Pazar günü Birlik Parkı olacak. Ardından Konya'nın farklı ilçelerinde ve mahallelerinde bulunan parklarda düzenlenecek etkinliklerle yaz coşkusu şehrin dört bir yanına taşınacak.

Program, 19 Eylül Cumartesi günü Saray Bosna Parkı'nda gerçekleştirilecek son etkinlikle tamamlanacak.

Hafta içi gerçekleştirilecek etkinlikler 18.00-23.00, hafta sonu programları ise 09.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek.