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Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak ve ailelerin okul alışverişi yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen projeden, Denizli genelindeki resmi okullarda 9. sınıfa başlayacak öğrenciler yararlanabilecek. BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK Projeden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru süresi 30 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldı. Başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi denizli.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

'Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım' projesi kapsamında lise eğitimine başlayacak 9. sınıf öğrencilerine eşofman takımı ve tişört desteği verilecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 9. sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eşofman takımı ve tişört desteğinde başvuru süresi uzatıldı. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

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