Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ile Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 65 yaş üstü eli öpülesi yaşlılarla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gençlerle büyükleri bir araya getirdi.

Aziz Duran Parkı’nda başlayan etkinliklerde kuşaklar buluşurken, nesiller arası dayanışma ile sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Park içerisinde yapılan ısınma hareketleri, yürüyüş ve çeşitli sportif faaliyetlerle hem gençler hem de yaşlılar aynı heyecanı yaşadı. Etkinliklerin ikinci adresi ise Macera Park oldu. Burada gerçekleştirilen “Kuşak Buluşmaları” programında büyüklerimiz, hayat tecrübelerini gençlerle paylaşırken gençlerimiz ise enerjileriyle büyüklerimize moral verdi.

Kuşaklar arası köprülerin kurulduğu bu özel buluşmada hem spor hem de sohbetlerle sıcak bir atmosfer oluştu.