Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayı gören vatandaşlar, yangına müdahale etmek istedi ancak alevler sırasında meydana gelen patlamalar nedeniyle yaklaşamadı.

Araçtaki yangın sırasında sürücü Doğan Can Çetin (31) hayatını kaybederken, Çetin’in arkasında yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Sokak’ta yaşanan olayda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek yana yatan UTV motor kısa sürede alev aldı.

