Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde yer alan; bireyin sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal, ahlaki, kültürel ve manevi yönlerinin geliştirilmesi anlayışından yola çıkılarak hazırlanan 'Köklerle Şifa Kampı Projesi', Karasu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin öncülüğünde hayata geçirildi.

SAKARYA (İGFA) - Günümüz gençlerinin dijital çağın getirdiği yalnızlık ve aidiyet duygusundaki zayıflamayla baş etmesine katkı sunmayı amaçlayan proje, TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında öğrenciler Elif Zeynep Demir ve Zeynep Şölen Ortaş tarafından hazırlandı. Projeye Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Yılmaz ile Matematik Öğretmeni Ayşe Gökalp danışmanlık yaptı.

Hafta sonları kamp, Pazartesi günü ise 'Kök Sergisi' ile tamamlanan etkinliğe 8 lise öğrencisi ve onların 8 atası katıldı.

Kampta öğrenciler; 'Soyisimlerinin Hikâyesi', 'Kök Bitkileriyle Bağ Kurma', 'Atalarını Anımsatan Kök Bitkisi', 'Kök Oyunları' ve 'Kök Sofrası' gibi etkinliklerle geçmişle bağlarını yeniden keşfettiler.

Etkinliklerin sonunda her öğrenci, atasının adına bir fidan dikimi gerçekleştirerek, köklerinden aldığı ilhamı geleceğe taşıdı.

Kamp boyunca telefonlarını kullanmayan öğrenciler, atalarıyla geçirdikleri iki günün ardından geçmişle yeniden bağ kurmanın kendilerine iyi geldiğini dile getirdi. Uygulanan anketlerde öğrencilerin çoğunluğu, etkinlik süresince mutlu, meraklı ve bağ kuran bir ruh hali içinde olduklarını belirtti.

Kampın sonunda düzenlenen 'Kök Sergisi' ile öğrencilerin kamp sürecinde hazırladıkları çalışmalar sergilendi. Sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.