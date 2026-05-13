Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, üniversitede itfaiyecilik eğitimi alan geleceğin ateş savaşçılarına zorlu bir parkurda, nefes kesen bir eğitim verdi. İtfaiyecilik üniformasını giyecek olan öğrenciler taş, çakıl, toprak arazilerde, demir kafeslerin içinde dayanıklılık ve kabiliyet testlerinden geçti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Temel İtfaiye Er Eğitimi Programı'nefes kesen anlara sahne oldu.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri, 3 günlük eğitim için Sakarya'ya geldi.

Zorlu eğitimlerden başarıyla geçen öğrencilere İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet tarafından plaket takdim edildi.

Geleceğin ateş savaşçıları, afet ve acil durumlara müdahale konusunda girdikleri zorlu eğitimlerle çok önemli bir mesleki kazanım elde etti.

Hem teorik hem de uygulamalı gerçekleştirilen zorlu eğitimlerde gençler, sahada karşılaşabilecekleri her türlü senaryoyu gerçek sahnelerin neredeyse aynısını yaşayarak öğrendi.

İtfaiyecilik üniformasını giymek için heyecanla bekleyen gençler deprem ile yangın simülasyonlarında elektrikçi araç yangınına müdahale etti, yoğun duman ve görüş mesafesi düşük ortamlarda hareket kabiliyetleri sergiledi. Ayrıca toprak, taş ve çakıl arazide, demir kafeslerden, etrafı kapalı dar alanlardan çıkış için zorlu bir teste tabi tutulan öğrenciler, fiziksel yeterlilik ve dayanıklılıklarını sergilerken nefes kesti.

Ayrıca 3 günlük eğitimde ekip koordinasyonunu da öğrenen grup, hızlı müdahale becerilerini iplerle erişim ve kurtarma simülasyonunda da gösterdi.

Yüksek alanlara güvenli erişim, tahliye, kurtarma gibi simülasyonlarda ter döken katılımcılar programı başarıyla tamamlayarak mesleki gelişimlerine önemli bir katkı sundu.