Bursa'da Yıldırım Belediyesi, geleceğin teminatı gençlerin eğitim yolculuğuna destek olmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları için ücretsiz TYT Deneme Sınavı düzenleyecek. YKS öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıyan deneme sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

TYT deneme sınavı; Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi olmak üzere dört farklı noktada eş zamanlı olarak uygulanacak. Deneme sınavına girecek üniversite adayları, YKS öncesi gerçek sınav deneyimine en yakın ortamda kendilerini test etme imkanı bulacak. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek TYT Deneme Sınavı için başvurular 15 Mayıs 2026 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençleri geleceğe hazırlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, 'Eğitim, bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle öğrencilerimizin başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda onların yanında oluyoruz. Onların elde edeceği başarılar, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Gençlerin hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her zaman yanındayız. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum' dedi.