Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaştan insanın meslek edinmesine, sanatsal gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunan Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) yıl sonu heyecanı Geyve'de başladı.

SAKARYA (İGFA) - SAMEK'in yıl sonu sergilerinin ilki Geyve'de kapılarını açtı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sergi yoğun ilgi gördü.

Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu heyecanına kursiyerlerin yanı sıra Geyve Kaymakamı Murat Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Kocaeli KO-MEK Eğitim Müdürü Lokman Ceyhan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Çetinkaya, MHP İlçe Başkanı Murat Çakmak, Önceki dönem Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay, muhtarlar, dernek başkanları katıldı.

Geyve SAMEK'te, 22 farklı branşta eğitim gören 720 kursiyerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar sergide ziyaretçilerle buluştu. El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok eserin yer aldığı programda kursiyerlerin emekleri vatandaşlardan ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her noktada var olmaya çalışıyoruz. Özellikle ilçelerimizde kültür ve sanatsal faaliyetleri yürütmek üzere gayret ediyoruz. SAMEK'te bunlardan bir tanesi. Bin bir emekle hazırlanan yıl sonu sergisinin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Yıl sonu sergileri, 14 Mayıs Perşembe günü Sapanca'da devam edecek.