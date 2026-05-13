Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde okul öncesi öğrencileri eğlenceli vakit geçirdi. Minik öğrenciler gün boyu kendileri için kurulan parkurlarda yarıştı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri, tüm hızıyla devam ediyor. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen şenlikte okul öncesi öğrenciler, iki gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe 23 okul öncesi eğitim kurumundan bin 800'e yakın öğrenci katıldı. Parkurlarda çocuklar; denge, hız ve koordinasyon gerektiren oyunlarda ter döktü. Öğrenciler, parkurları başarıyla tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken, şenliğin tadını doyasıya çıkardı.

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Öğrenciler, artistik cimnastikten satranca, atletizmden basketbola, yüzmeden okçuluğa kadar 24 farklı branşta mücadele edecek.