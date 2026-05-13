YÖK'ün '2025 Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında çeşitli kategorilerde ödül alan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, erişilebilir ve kapsayıcı eğitim anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen '2025 Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi erişilebilirlik alanındaki çalışmalarıyla önemli başarılara imza attı. Eğitimde erişilebilirlik, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik ve engelsiz program nişanı kategorilerinde ödül almaya hak kazanan fakülte, birim ve programlar için tören düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen 'Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri Töreni'; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener, dekanlar, akademisyenler ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, erişilebilirlik alanında yürütülen çalışmaların önemine değinerek, engelsiz üniversite vizyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, erişilebilirliği sadece bir zorunluluk değil; aynı zamanda sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin ve insan odaklı eğitim yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, Bu doğrultuda engelsiz üniversite vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyledi.

DEÜ'nün eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda erişilebilirliği önceleyen çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Rektör Yılmaz, 'Üniversitemizde yürüttüğümüz çalışmalarla özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal yaşam ve kültürel faaliyetlere aktif katılımını destekliyoruz. Kampüslerimizi herkes için erişilebilir hale getirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimizi gönülden kutluyorum,' ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ

Tören kapsamında; eğitimde erişilebilirlik, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik ve engelsiz program nişanı kategorilerinde ödül almaya hak kazanan fakülte, birim ve programlar tebrik edildi. Bayrak ödülleri Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından takdim edilirken, Engelsiz Program Nişanları Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener tarafından verildi.

Tören kapsamında, DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Yamaç Erol piyano performansıyla, Eralp Çamtepe ise seslendirdiği eserlerle katılımcılardan büyük alkış aldı.