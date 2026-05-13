Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin (TMMT), 2005'tencbu yana Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği 'Teknik Proje Yarışması'nın kazananları açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'daki fabrikasında 30 yılı aşkın süredir yüksek kalite standartlarında otomobil üretimi gerçekleştiren ve üretiminin büyük bölümünü dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin ortaokul ve lise öğrencilerini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek; problem çözme becerileri ile analitik düşünme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışması yaratıcı projeleri buluşturdu.

Bu yıl düzenlenen yarışmada, 'Çevre' ve 'Teknoloji-Tasarım' olmak üzere iki kategoride; Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bilecik illerinden 143 ortaokul ve lise öğrencisi 97 projeyle yarıştı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sürecinde, öğrencilerin teknoloji ve çevre alanında geliştirdiği birbirinden yaratıcı projeler arasından 20 proje finale kalmaya hak kazandı.

'TMMT İÇİN EN BÜYÜK YATIRIM GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Şirket Genel Müdür Yardımcısı Hasan Uygun, ödül töreninde yaptığı konuşmada Sakarya Valiliği, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan okulların öğretmenlerine ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını uzun soluklu bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Uygun, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, sahip oldukları deneyim ve bilgi birikimini bu alanlarda hayata geçirdikleri projelerle buluşturduklarını söyledi. 2005 yılından bu yana düzenlenen Teknik Proje Yarışması'nın eğitim alanındaki en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu belirten Uygun, dereceye girsin ya da girmesin, bu sürece katılan tüm öğrencileri içtenlikle kutladı.