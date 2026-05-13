Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan Çayırovalı minikler, Kur'an-ı Kerim'e geçme heyecanı yaşadı. Düzenlenen törenlerde Çayırovalı miniklerin heyecanına ortak olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Rabbim evlatlarımızı Kur'an ahlakıyla yetişen, vatanına ve milletine hayırlı nesiller eylesin' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçme heyecanını, öğretmenleri ve velileriyle birlikte yaşıyor. Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde yıl boyunca eğitim alan minik Çayırovalılar, Kur'an-ı Kerim'e geçti.

Bu bağlamda düzenlenen Kur'an buluşmaları programlarında, Çayırovalı miniklerin heyecanına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri ve aileleri de ortak oldu.

Yıl sonu Kur'an Buluşmaları programları'nda Yenimahalle Çocuk Kulübü öğrencileri ve velilerini yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, yavruların en güzel şekliyle geleceğe hazırlanmasının neslin ihyasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, 'Ailelerimizle birlikte okul öncesi çocuklarımız ve üniversite sınavına varana kadar olan öğrencilerimizin eğitimiyle yakından ilgileniyoruz. Önümüzdeki süreçte de yavrularımızı ve gençlerimizi desteklemeye, ailelerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz' dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediyelerini takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin gösterilerinin akabinde, program sona erdi.