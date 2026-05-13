İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde eğitim veren İZMEK'in Alikahya Kurs Merkezi'nde hazırlanan yılsonu sergisi, 14 Mayıs'ta kapılarını açıyor
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZMEK kurs merkezleri, yıl boyunca ortaya çıkarılan emek dolu çalışmaları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Alikahya Kurs Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, düzenlenecek yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek sergi programı, Alikahya Kurs Merkezi'nde düzenlenecek. Açılışı 14 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te yapılacak sergide, giyim branşında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler yer alacak.
85 KURSİYER EĞİTİM ALDI
Alikahya Kurs Merkezi'nde 3 giyim sınıfında eğitim veren 3 usta öğretici eşliğinde toplam 85 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerlerin emek ve yeteneklerini yansıtan çalışmaların sergileneceği programda vatandaşlar, birbirinden özel ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.