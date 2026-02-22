Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının Konya'da bir 'gönül seferberliği' anlamı taşıdığını belirterek, şehir genelinde ışıklandırmalardan sergilere, sosyal desteklerden çocuklara özel hediyelere kadar birçok çalışma yürüttüklerini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının Konya'da manevi iklimi güçlendirdiğini belirterek, 'Ramazan-ı Şerif; bir selamın, bir tebessümün, bir kapıyı çalmanın kıymetini yeniden idrak ettiğimiz müstesna zamanlardır. Bu ayda Konya'nın her köşesi huzur iklimine bürünüyor' dedi.

Başkan Altay, belediye olarak önceliklerinin bu manevi atmosferi toplumun her kesimine ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Ramazan'ın daha güçlü hissedilmesi amacıyla şehir merkezinde kapsamlı süsleme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldığını belirten Altay; Mevlana Meydanı, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten ve Zafer Meydanı başta olmak üzere birçok noktada ay-yıldız, hilal ve kandil motifleriyle görsel düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tarihi Taş Bina'da da özel Ramazan süslemeleri yapıldığını kaydeden Altay, vatandaşlara ev ve iş yerlerini süsleyerek çocuklara Ramazan bilinci kazandırma çağrısında bulundu.

50 BİN ÇOCUĞA 'İLK ORUÇ' HEDİYESİ

Bu yıl 7-8 ve 9 yaş grubundaki 50 bin çocuğa ilk oruç hediyesi olarak Ramazan süslemeleri dağıtıldığını açıklayan Altay, çocukların bu manevi heyecanı yaşamalarının önemine dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Taş Bina Sergi Salonu'nda düzenlediği Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeniden ziyarete açılan 'Mukaddes Emanetler Sergisi'nin Ramazan boyunca açık olacağı bildirildi. Sergide; Kâbe örtüleri, Nâl-ı Şerif, Kâbe kilidi ve anahtarı ile Hazreti Ömer'in kılıcı gibi birçok kıymetli emanet yer alıyor.

SOSYAL DESTEK VURGUSU

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kart desteği sağlandığını, yemek yapamayacak durumda olanlara ise kolay ısıtılabilir yemek ulaştırıldığını belirten Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın' çağrısını hatırlatarak, 'Bu şehirde hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık, bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.