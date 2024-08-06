Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ‘Ne Harika Bir Dünya’ projesi kapsamında Erasmus Değişim Programı ile Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere Karaman Atık Su Arıtma tesisini tanıttı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erasmus öğrencilerini Karaman Atık Su Arıtma Tesislerinde ağırladı. ‘Ne Harika Bir Dünya’ (What a Wonderful World) projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Avusturya, İtalya, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya'dan toplamda 29 öğrenci katıldı.

Alanında uzman personeller tarafından öğrenciler iklim, gaz ve karbon ayak izlerini azaltma konusunda bilinçlendirildi. Öğrencilere atık su arıtma süreçleri de detaylı bir şekilde açıklanırken aynı zamanda arıtmanın çevresel etkileri hakkında da bilgiler verildi.

PROJE 7 DİLDE YAYINLANACAK

Proje ile gençlere çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Karaman Atık Su Arıtma Tesisi ise projenin en önemli unsuru olarak öne çıkıyor.

29 gencin katıldığı etkinlik 7 dilde yayınlanacak Ekolojik Okuryazarlık Rehberi'nin İklim ve Gaz bölümünde yer alacak.SASKİ’den yapılan açıklamada ise bu tür etkinliklerin şehrin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığı ve gençler arasında kültürel, çevresel bilincin artmasına da yardımcı olduğu paylaşıldı.