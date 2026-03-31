Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü

Bilim, kamu ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği çalıştayda, Artvin balının geleceğine yönelik yol haritasının oluşturulması hedeflenirken, düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

'Artvin'in Altın Değeri: Bal Çalıştayı Başlıyor' sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Artvin balının üretim kalitesinin artırılması, arıcılık sektörünün geliştirilmesi, markalaşma ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak.

Artvin Valiliği himayesinde; Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret Borsası ve Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalıştay, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.00'da Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Büyükşehir Zabıtası 'Güvenli Kocaeli' hedefiyle her köşedeler

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bal üretiminin geleceğine yön verilmesi amacıyla 'Bal Çalıştayı' düzenlenecek.

