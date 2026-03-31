İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, kentteki hemşeri ve kültür dernekleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, ortak projeler için görüş alışverişinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, kentte faaliyet gösteren hemşeri ve kültür derneklerine yönelik ziyaret programı kapsamında bir dizi temas gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bodur, dayanışma ve iş birliği mesajı verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde derneklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınırken, ortak projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerin, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Program kapsamında Eray Bodur; Gölcük Trakya İlleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Korkut, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şube Temsilcisi Aysel Baladın ve Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şubesi Başkanı Adem Özata ile bir araya geldi. Ziyaretlerde karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilirken, kentte sosyal dayanışmayı artıracak çalışmaların önemine vurgu yapıldı