Mersin'in yeşil dokusunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Peyzaj Master Planı kapsamında oluşturulan Stratejik Eylem Planı kararları doğrultusunda daha yeşil bir kent için 'Ağaçlandırma Kampanyası' başlattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya ile iklime uyumlu, sıcak ve kuraklığa dayanıklı, az su isteyen ağaçlar sayesinde daha yeşil, daha konforlu ve estetik bir kent oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda; 13. Cadde, 34. Cadde, Mezitli İsmet İnönü Bulvarı, Rıfat Uslu Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı, Tarsus Çamlıyayla yolu, Tarsus Gazipaşa Bulvarı, Erdemli Erdemoğlu Bulvarı gibi lokasyonlar belirlendi.

Ayrıca kenti Akdeniz'in mavi suları ile buluşturan ve yeşillik örtüsü ile huzurun korunduğu mekanlardan birisi olan Kültür Park'ta da eksik ağaçların tamamlanması ve yeni ağaçlandırma yapılması planlanıyor. İklime uygunluğu ve dayanıklılığı önceleyen ekipler; Çınar, Fıstık Çamı, Ateş ağacı, Ilgın, Orkide ağacı, Jakaranda, Oya ağacı gibi türleri belirlenen alanlara dikiyor.